Cinayət törətmiş şəxslərin ekstradisiyası sahəsində səlahiyyətli orqanlar DƏYİŞDİ

Cinayət törətmiş şəxslərin ekstradisiyası sahəsində səlahiyyətli orqanlar dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi “Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) haqqında” qanuna edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Qanuna əsasən, cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) üzrə səlahiyyətli orqan qismində Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edilib.

Bundan başqa, “Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 7.1-ci maddəsində müəyyən edilmiş səlahiyyətlər Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli orqanı və müvafiq icra hakimiyyəti orqanına veriləcək.

