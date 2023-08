Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Kimya texnologiya, təkrar emal və ekologiya kafedrasının baş müəllimi Cavanşir Qasımov 73 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AzTU-dan məlumat verilib.

Cavanşir Qasımov 2003-ci ildən AzTU-da baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

O, çoxsaylı elmi məqalə, metodik vəsait, dərs vəsaiti və fənn proqramının müəllifi olub.

