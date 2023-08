İtaliyanın cənubunda gəmi qəzaya uğrayıb, 41 miqrant ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli ANSA agentliyi hadisədən sonra sağ qalanların məlumatına istinadən bildirib.

Qeyd olunub ki, İtaliyanın cənubundakı Siciliya boğazında Tunisdən yola düşən gəmi batıb. Hadisədən sonra 4 nəfərin sağ qaldığı bildirilib.

