“Araz-Naxçıvan” klubu CƏRİMƏLƏNDİ

“Araz-Naxçıvan” futbolçusunun adının düzgün yazılmamasına görə AFFA İntizam Komitəsi tərəfindən cərimələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Premyer Liqanın I turunda, “Turan Tovuz”la görüşdə Vanderson Melonun formasında qeyri-əlifba hərfindən istifadə edilməsi naxçıvanlıları 800 manat ziyana salıb.

“Səbail”lə səfər görüşündə azarkeşlərin pirotexniki vasitələrdən istifadə etməsi “Sumqayıt”ın 1500 manat cərimələnməsinə səbəb olub.

Bundan başqa, “Neftçi” ilə Gəncədəki qarşılaşmada yerli azarkeşlər tərəfindən meydana kənar əşya atılması “Kəpəz”in 800 manat cərimələnməsi ilə nəticələnib. Matç bitdikdən sonra meydana kənar şəxslər daxil olduğundan, “Kəpəz” daha 800 manat cəriməyə məruz qalıb.

“Sabah” – “Qəbələ” görüşündə isə oyun günü planının tələbləri pozulduğuna görə meydan sahibi komanda 1000 manat ziyana düşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.