Əli Əsədov qərar imzaladı

İriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin mühafizə və müşayiət avtomobilləri ilə müşayiət olunmasına və hərəkət marşrutunun müəyyən olunmasına görə xidmət haqqının məbləği müəyyən edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, iriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin mühafizə və müşayiət avtomobilləri ilə müşayiət olunmasına və hərəkət marşrutunun müəyyən olunmasına görə xidmət haqqının məbləği aşağıdakı kimi olacaq:

İriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin mühafizə avtomobilləri ilə müşayiət olunması (1 kilometr üçün)

1,49 manat



İriqabaritli və ağırçəkili nəqliyyat vasitəsinin müşayiətavtomobilləri ilə müşayiət olunma (1 kilometr üçün) -1,68 manat

Hərəkət marşrutunun müəyyən olunması - 30 manat

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.