Mahirə İsmayıl qızı Adnayeva Naxçıvan Muxtar Respublikası Sədərək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Qeyd edək ki, M.Adnayeva 2021-ci ildə bu vəzifəyə təyin edilib. O, İkinci Dünya müharibəsi veteranı mərhum Ramazan Adnayevin gəlinidir.

