Bu iki bürc üçün çətin günlər başlayır

Avqust ayı iki bürc üçün çətin olacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı astroloqlar xəbərdarlıq edib,

Avqustda Oxatan və Xərçəng böyük çətinliklər və problemlərlə üzləşəcək - keçmişdə buraxdıqları səhvləri düzəltməli olacaqlar. Onlar həyatlarının “cəhənnəm” dövrünə qədəm qoyurlar və böyük təhlükələrə məruz qalacaqlar.

Həddindən artıq ehtiyatlılıq onları problemlərdən xilas edə bilər, lakin uğursuzluğa qarşı zəmanət vermir.

Bu əlamətlərin nümayəndələrinin də sağlamlıq problemləri və ya xəstəlikləri ola bilər. İşdə problemlər və ailə münasibətlərində fasilə riski yüksəkdir.

Astroloqlar dözməyi tövsiyə edir. Çətin dövr təkcə Oxatan və Xərçəng bürcünün qohumları, dostları və iş yoldaşları üçün deyil, həm də özləri üçün güc sınağı ola bilər.

