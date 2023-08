30 dəqiqədən çox oturmaq sağlamlığa ziyandır - Alimlər

Günün çox hissəsini oturaraq keçirmək orqanizmin qan dövranını pozur və başqa xəstəliklərə səbəb olur. Mütəxəssislər diabet xəstələrinə oturaq vəziyyətdə çox vaxt keçirməmələrini tövsiyə edirlər. Fiziki fəaliyyət rejimində mümkün qədər çox gündəlik fəaliyyət göstərməyi təklif edirlər (məsələn, ayaq üstə durmaq və ya gəzmək, oturmadan telefonla danışa, televizora baxa, kağızlara və ya hesablara baxa bilərsiniz).

Gündə daha çox stulda oturan diabet xəstələrinə tez-tez fasilələr vermək və isinmək tövsiyə olunur, bu qan şəkərinə nəzarəti effektiv şəkildə yaxşılaşdırır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, alimlərin sözlərinə görə, diabet və oturaq iş sağlamlıq üçün son dərəcə təhlükəli birləşmədir.

Böyük Britaniyada Diabetes UK tərəfindən maliyyələşdirilən kiçik bir araşdırma, şəkərli diabet xəstələrinə oturacaqdan qalxmağın və edilən yüngül qısa gimnastik hərəkətlərin qan şəkərinin səviyyəsini sabit saxlamaq üçün yaxşı bir yol olduğunu müəyyən etdi.

Aparılan sınaqlarda iki gün ərzində yeddi saat oturaq işlə məşğul olan bir neçə 1-ci tip diabet xəstəsi iştirak etdi. Onlar ilk gün yeddi saat stullarda oturdular. İkincisi, hər yarım saatdan bir qalxdılar və 3 dəqiqə gəzdilər. Davamlı qlükoza monitorinqi göstərdi ki, tez-tez fasilələr vermək və qalxmaq daimi hərəkətsizliklə müqayisədə növbəti 48 saat ərzində qan şəkərinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına kömək edə bilər.

Araşdırmanın nəticəsi olaraq, tədqiqatçılar qeyd etdilər ki, hər yarım saatdan bir kreslodan qalxmaq, üç dəqiqəlik gəzinti yüksək qan şəkərinin qarşısının alınmasına səbəb olur.

