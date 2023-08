Üç bürcün maddi cəhətdən üzü güləcək

Önümüzdəki günlərdə üç bürcün nümayəndələrini pul dalğası bürüyəcək.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqlar bildiriblər ki, bunlardan biri Qız bürcüdür. Bürcün nümayəndələrinin maddi problemlərini həll edəcək, eləcə də maddi ehtiyaclarını ödəyəcək müəyyən sponsorla tanış olmaq üçün hər şansı var. Qız investor axtarırdısa, indi çox güman ki, onu tapacaq. Bununla belə, investorun markanın nümayəndəsinin fikirləri ilə deyil, onun şəxsiyyəti ilə maraqlanacağı ehtimalı var.

Tərəzilərin böyük bir pul qazanması gözlənilir, ancaq bu "dəli pul" deyiləcək gözlənilmədən başına düşən sərvətdir. Bu qazanc, miras və ya hətta tapılan xəzinə ola bilər. Pulun gəldikləri qədər asanlıqla getməməsi üçün onu dörd hissəyə bölmək lazımdır, astroloqlar məsləhət görürlər: 10 faizini xeyriyyəçiliyə verin, 10 faizini qara gün üçün saxlayın, 10 faizini çoxdan arzuladığınız bir şeyi satın alın və qalan hissəsini vacib bir şeyə qoyun-təmir, avtomobil almaq və ya ipoteka üçün.

Oğlaqların iş yerində ağ bir zolaq olacağı gözlənilir, onları yalnız karyera nərdivanına qalxmaq deyil, həm də yaxşı maaş artımı əldə etmək imkanı gözləyir. Özlərini yaxşı göstərsələr, ilin sonuna qədər rüblük bonuslar almaq üçün təməl qoyacaqlar.



