Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin N saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Jora Zohraboviç Karapetyan naməlum şəraitdə güllələnib.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Əsgərə ilkin tibbi müdaxilə edilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.