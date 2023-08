Xalq artisti, "M.Teatr"ın bədii rəhbəri Vidadi Həsənova ağır itki üz verib.

Metbuat.az Bakupost.az-a istinadən xəbər verir ki, aktyorun bacısı bu gecə qəfildən vəfat edib. Onun şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilir.

Dəfn bu gün Gəncədə olacaq.

