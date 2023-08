Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında II tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki qarşılaşma baş tutacaq.



Açılış matçında "Qəbələ" "Dalğa Arena"da "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gələcək. Saat 18:00-da başlayacaq qarşılaşmanın baş hakimi Fərid Hacıyev olacaq.

Hazırda xalı olmayan komandalar 9-10-cu pillələrdə qərarlaşıblar.

Günün digər oyununda isə "Zirə" evdə "Kəpəz"lə qarşılaşacaq. Kamal Umudlunun idarə edəcəyi görüş saat 21:00-da start götürəcək.

İlk turdan sonra hərəyə 3 xalı olan bu iki kollektiv 4-5-ci yerləri bölüşdürürlər.

Azərbaycan Premyer Liqası

II tur

12 avqust (şənbə)

18:00. "Araz-Naxçıvan" - "Qəbələ"

Hakimlər: Fərid Hacıyev, Akif Əmirəli, Vüsal Məmmədov, Əli Əliyev

VAR: Kamranbəy Rəhimov

AVAR: Cavid Cəlilov

Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov

"Dalğa Arena"

21:00. “Zirə” – “Kəpəz”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Rəhman İmami, Asiman Əzizli, Vüqar Həsənli

VAR: Əliyar Ağayev

AVAR: Zeynal Zeynalov

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

AFFA nümayəndəsi: Elman Musayev

Zirə İdman Kompleksinin stadionu, 21:00

Qeyd edək ki, turun "Qarabağ" - "Turan Tovuz" və "Sumqayıt" - "Sabah" görüşləri avqustun 13-də, "Neftçi" - "Səbail" matçı isə avqustun 14-də baş tutacaq.

