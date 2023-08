Xəbər veridiyimiz kimi, Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində 2 nəfər dənizdə boğulub.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, batan gənclərin Qobustan qəsəbə sakinləri 20 yaşlı Nihad Bayramov və 24 yaşlı Elvin Babayev olduqları müəyyən edilib.

Onlarla yan-yana batmaq üzrə olarkən son anda xilas edilən 21 yaşlı Coşqun Qasımov isə xəstəxanaya yerləşdirilirib. Batan gənclərin fotolarını təqdim edirik:

