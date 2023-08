21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Serbiya ilə keçirəcəyi oyunun başlama vaxtı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sentyabrın 12-də baş tutacaq səfər qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 22:00-da start götürəcək.

U-21-lərin görüşü Stara Pazova şəhərindəki Serbiya Futbol Federasiyasının İdman Mərkəzində baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.