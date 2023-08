Xasiyyəti dözülməz olan bürclər - Onlardan uzaq durun

Astrologiyaya görə, bəzi bürclərin xarakteri mürəkkəbdir və zaman-zaman dözülməz davranışlar sərgiləyə bilirlər.

Metbuat.az bildirir ki, astroloqlar bu baxımdan Şir bürclərinin digərlərindən fərqləndiyini düşünürlər. Şir bürcü altında doğulan insanlar liderlik bacarığı olan, münasibətlərdə üstün tərəf olmağı sevən şəxslərdir. Bu əslində müsbət cəhət olsa da, şirlərin ara-sıra eqoist davranışlarına, kaprizlərinə səbəb olur. Bu da onların ətrafındakı insanlar üçün dözülməz hala çevrilir.

Kaprizləri və anlaşılması çətin olan qərarları ilə seçilən digər bürc isə Qız bürcləridir. Qız bürclərinin xüsusən qadınları soyuqqanlı olurlar. Qarşıdakı insanın soyuqqanlı olması ilə bir çox insanı özündən çıxara bilir. Bəzi hallarda qızların qərarsız qalmaları və tez-tez qərar dəyişmələri də sizin üçün çətinlik yarada bilər.

