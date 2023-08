"Beşiktaş" "Neftçi" ilə oyunöncəsi azarkeşləri sevindirdi

"Neftçi"nin UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsindəki rəqibi "Beşiktaş" İngiltərə "Liverpul"u ilə müqaviləsinin müddəti başa çatan Aleks Oksleyd-Çemberleni heyətinə qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Beşiktaş" 30 yaşlı yarımmüdafiəçini azad agent kimi transfer edib. Futbolçu ilə 2 illik müqavilə imzalanacaq. Onun yeni klububnda məvacibi illik 2 milyon avro olacaq.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl "Beşiktaş"ın Aleks Oksleyd-Çemberleni transfer etməkdən imtina etdiyi barədə məlumat dərc edilmişdi. "Beşiktaş"ın bundan əvvəl istədiyi futbolçuların digər türk nəhəngləri tərəfindən transfer etməsi, azarkeşlər tərəfindən tənqid edilmişdi.

