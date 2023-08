Sumqayıt şəhərində “Neptun” istirahət mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə “Neptun” istirahət mərkəzində baş verib. 35 yaşlı Elşad Füzuli oğlu Rəsulov hovuza tullanarkən boynu qırılıb. O, hadisə yerindəcə ölüb.

Fakt araşdırılır.

