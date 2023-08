Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının xor artisti vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az-a teatrın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, teatrın xor artisti Kubra Quliyeva uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.