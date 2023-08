Aparıcı Zaur Baxşəliyev yeni klip çəkdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, “Yoruldum” adlı yeni mahnıya ekran həyatı verib. İfanın sözləri Cezaira, musiqisi və aranjımanı isə iranlı müğənni Afşin Azəriyə aiddir.

Klipin rejissorluğu Xanlar Ağayev həvalə edilib. Ekran işinin ideya müəllifi Zaur Baxşəliyev özüdür.

Klip aparıcının şəxsi yutub kanalına yerləşdirilib.

