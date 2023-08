Lionel Messi “İnter Mayami”də 9-cu qolunu vuraraq klub tarixinin ən çox qol vuran futbolçusu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Messi bu siyahıda Josef Martinez və Robert Tayloru geridə qoyub.

Qeyd edək ki, “İnter Mayami” son oyunda “Filadelfiya” klubunu 4-1 hesabı ilə məğlub edərək 2023 Liqalar Kubokunun finalına yüksəlib. “İnter Mayami”nin 4-cü qolunu Messi vurub. “İnter Mayami” klubu 5 il əvvəl qurulub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.