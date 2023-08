Bu bürcləri ayın sonunda çətinliklər gözləyir

Astroloqlar tərəfindən hazırlanan bürc şərhlərinə əsasən bu həftə həyatı alt-üst olacaq 4 bürc müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, astroloqlara görə avqust ayı onlar üçün çox çətin keçəcək.

Siyahıya Qoçlar liderlik edir. Ola bilsin ki, ailə üzvlərinizin səhhətində problemlər yaransın. Əgər yuxulamaq üçün dərman istifadə edirsinizsə, diqqətli olmalısınız. Xroniki xəstəlikləriniz varsa, tətiklənə bilər, diqqətli olun.

Əziz Buğalar, gün ərzində çalışın ən yaxınlarınıza belə güvənməyin. Sirrlərinizi yaymaq istəyən insanlarla rastlaşa bilərsiniz. Qardaşlarınız və ən yaxın dostlarınızla aranızda inciklik ola bilər.

Əkizlər bürcü üçün də qarışıq bir aydır. Onlar maliyyə addımlarında ehtiyatlı olmalı, pullarını riskə atmamalıdırlar. İş həyatınız və yeni layihələriniz gündəminizdə ola bilər. Ən yaxın qohumlarınızın sizə deyəcəkləri var, eşitdiklərinizin qarşısında əsəblərinizi cilovlamalısınız.

Bu ay Xərçənglər üçün də çətin keçdi. Əziz Xərçəng bürcü, sağlamlığınıza diqqət yetirməlisiniz. Maddi məsələlər ilə bağlı riskə atmamalısınız.

Balıqlar bürcü üçün bu müddət ərzində təkcə sevgi və münasibətlər deyil, həm də maddi məsələlərdə də problemlər yarana bilər. Ehtiyatlı olun, uşaqlarınızın sağlamlıq problemlərini diqqətdə saxlayın. Ayın qaranlığa qərq olacağı bu dövrdə həyatınıza yeni bir insan girərsə, onu qəbul etməyin.

Aidə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.