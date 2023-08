Türkiyə Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın səsini süni intellektlə təqlid edərək iş adamlarını və yüksək səviyyəli dövlət idarəçilərini aldatmağa çalışan şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Türkiyə Milli Kəşfiyyat İdarəsinin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri ilə onun yeri müəyyən olunub.

Məlumata görə, adı açıqlanmayan şəxs fırıldaqçılıq əməli üçün əcnəbilərin adına aldığı 10-dan çox telefon nömrəsindən istifadə edib.

