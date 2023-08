Xankəndidəki qondarma rejimin “rəhbəri” Araik Arutyunyan bu həftənin sonuna kimi “istefa verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası və sosial şəbəkə seqmentində məlumatlar yayılıb.



Onun BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qarabağla bağlı iclasındakı uğursuzluqdan sonra “istefasını” dəqiqləşdirdiyi iddia edilir. Araikin “yerinə” Samvel Babayanın gələcəyi ilə bağlı da ehtimallar səsləndirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.