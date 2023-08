Sumqayıtda mənzildə meyitləri aşkarlanan ər-arvadın şəxsiyyətləri məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar - 84 yaşlı Mamontov Aleksandr Alekseyeviç və onun həyat yoldaşı, 82 yaşlı Mamontova Lyubov Georgiyevnadır.

Faktla bağlı Sumqayıt şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.



"Sumqayıt 24"ə istinadən həmin şəxslərin görüntüsünü təqdim edirik:

