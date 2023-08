Rusiya əsirliyindən qaytarılan ukraynalıların sayı açıqlandı

“49 mübadilə nəticəsində 2 598 ukraynalı hərbçi və mülki şəxs artıq Rusiya əsirliyindən geri qaytarılıb, növbəti mübadilələr üzrə işlər davam etdirilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin nümayəndəsi Andrey Yusov bildirib.

Onun sözlərinə görə, növbəti mübadilələrin həyata keçirilməsi üçün işlər və hazırlıqlar davam edir: “Biz gözləyirik və ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə vətən müdafiəçilərinin ailələri üçün daha bir şad xəbər olacaq, lakin təbii ki, hələ görüləsi çox iş var”.

