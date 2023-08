Şahbuz rayon sakini faciəli şəkildə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Keçili kəndində, "Sərxanlı" adlanan ərazidə qeydə alınıb.

Belə ki, həmin kənd sakini, 1981-ci il təvəllüdlü Əliyev Pirverdi Əvəz oğlu dağdan qaya balı yığarkən tarazlığı itirib.

Nəticədə o, dərəyə düşərək vəfat edib.

