Cəlilabadda qardaşlar bir-birini bıçaqlayıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, rayon sakinləri 1989-cu il təvəllüdlü Nemət Ağayev və 1993-cü il təvəllüdlü Qurban Ağayev bıçaq xəsarətləri alıb.

Hər iki yaralı Cəlilabad Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

