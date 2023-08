Şabran rayonunun Mollakamallı kəndində bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, rayon sakinləri - 1967-ci il təvəllüdlü Kərimova Səadət Nurməmməd qızı və onun qızı, 1992-ci il təvəllüdlü Kərimova Sədaqət Hüseynalı qızı bıçaqlanıblar.

Yaralılar Şabran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına aparılıblar.

Hadisənin başvermə səbəbləri hələ ki məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

