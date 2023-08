Moskvada yerləşən ticarət mərkəzlərinin birinin tualetindən yeni doğulmuş körpə meyiti tapılıb.

Metbuat.az rus mediasına istinadən bildirir ki, uşağın anasının kimliyinin müəyyənləşdirildiyi qeyd edilir.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.