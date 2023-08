Lionel Messinin Liqalar Kubokunun finalında qol vurmazdan əvvəl etdiyi hərəkətlərin görüntüləri gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, azarkeş tərəfindən lentə alınan görüntülərdə Messinin meydançada gəzdiyi, oyun ilə əlaqəsinin olmadığı müşahidə edilir. Uzaqdan epizodları izləyən Messinin 50-60 saniyə meydançada gəzməsi diqqət çəkib. Lakin anidən hərəkətə keçən Messi qapının ağzına şığıyaraq, ona atılan ötürməni qola çevirib.

