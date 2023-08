Şəkidə dəmirçi iş başında ölüb.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən bildirir ki, hadisə ötən gün rayonun Orta Zəyzid kəndində baş verib. Kənd sakini, 1979-cu il təvəllüdlü Həmzətov Namiq Hümmət oğlunun işlədiyi dəmirçi sexində qəfildən halı pisləşib və dünyasını dəyişib.

İlkin müayinə zamanı N. Həmzətovun ürək tutmasından öldüyü məlum olub.

