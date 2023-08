Avqustun 9-da Havayda başlayan meşə yanğınlarından sonra itkin düşənlərin axtarışları davam edərkən 338 nəfərdən hələ də xəbər alınmadığı bildirilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, səlahiyyətlilər dünən günorta saatlarına qədər yanğın bölgəsindən daha 1732 nəfər təxliyə edilib. Zərərçəkənlərin sağlamlıq durumlarının yaxşı olduğunu qeyd edilib.

Qeyd edək ki, ümumilikdə yanğınlarda 119 nəfər ölüb.

