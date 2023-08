Ankarada 2 mülki geyimli polis və 1 məhəllə mühafizəçisi mübahisə etdikləri qadınları döyərək havaya atəş açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin anlar mobil telefon kamerası ilə lentə alınıb.

Qadınları döyən şəxslər həbs edilib.

