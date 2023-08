Üç bürc payızda həyatının sevgisini tapacaq

2023-cü ilin sentyabr ayında bəzi bürclər sevgi və münasibətlərdə yeni səhifə açacaqlar. Onlar hətta qəfil evlənmək qərarına gələ bilərlər.

Metbuat.az sentyabrda eşqi tapacaq 3 bürc haqqında məlumatı təqdim edir:

Sentyabr ayında Buğa bürcü sevgidə çox şanslı olacaq. Uzun müddətdən sonra Buğaların əks cinsə qarşı dərin istəkləri üzə çıxa bilər. Münasibətlər o qədər güclü olacaq ki, rəsmiləşdirmək üçün tarix alacaqsınız.

Tərəzilər ümumiyyətlə tərəfdaşlarının hiss və istəklərinə həssasdırlar. Münasibətlərində onlar tələbkar və dominantdırlar. Amma sentyabrda vəziyyət bir qədər dəyişəcək. Artıq daha ciddi addımlar atmağın zamanı gəlib çatıb. Əziz tərəzilər, bu şansı qaçırmayın.

Sentyabrda Dolçalar ruh yoldaşını tapacaqlar. Uzun müddətdən sonra tapdığınız bu adam sizə gözlədiyiniz xoşbəxtliyi bəxş edəcək. Onunla dərin bir əlaqə quracaq və xoşbəxtliyə qovuşacaqsınız. Xüsusilə sentyabrın ilk həftələrində emosional addımların atılması daha çox gözləniləndir.

Aidə / Metbuat.az

