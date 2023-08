Azərbaycan Premyer Liqasında IV turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk görüşü “Neftçi Arena”da keçirilib.

"Neftçi" doğma meydanda "Qəbələ" ilə qarşılaşıb. O, 2:0 hesabı ilə “Qəbələ”ni məğlub edərək mövsümdə ilk qələbəsini qazanıb.

Qeyd edək ki, turun digər 3 matçı 25 və 26 avqust tarixlərində oynanılıb.

