İranda neft kəməri partlayıb.

Metbuat.az İRNA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında Hormozqan əyalətinin Keşar kəndi yaxınlığında neft məhsullarının ötürücü xətlərindən biri partlayıb.

Yanğının şiddətli olduğu üçün onu hələ də söndürə bilmirlər.

