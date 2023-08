Xankəndidəkilər ayağa qalxdı: Arayik təcili iclas keçirir - VİDEO

Hazırda Xankəndidə ermənilər aksiya keçirirlər.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, etirazçılar Laçın yolunun açılması və Azərbaycan təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən saxlanılan Dağlıq Qarabağdan olan tələbələrin azad edilməsi tələbi ilə yürüş keçirir. Etirazçılar İrəvan sakinlərini də aksiyaya qoşulmağa çağırıb.

Hazırda ermənilər “növbədənkənar” iclasın yekun nəticələrini gözləyirlər. Qeyd edək ki, hələ də davam edən növbədənkənar iclas saat 21:00-da başlayıb.

Separatçıların lideri Arayik bildirib ki, Azərbaycanla hər hansı bir gizli sövdələşmə yoxdur.

Qeyd edək ki, Laçın sərhəd-keçid məntəqəsində saxlanılan erməni futbolçular həbs edilmişdi.

Erməni futbolçularının Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı barədə təhqiredici hərəkətlər etmələri faktı ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 283.2.3 (Milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə) və 324-cü (Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı və ya gerbi barədə təhqiredici hərəkətlər) maddələri ilə Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunda cinayət işi başlanmaqla istintaqın aparılması Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinə həvalə olunmuşdu.

Azərbaycan humanizm tətbiq edərək Laçında saxlanılan erməni futbolçular barəsində cinayət təqibinə xitam verib.

Burada təqsirləndirilən şəxslərin yaşı, törətdikləri əməli səmimi etiraf etməklə peşman olmaları nəzərə alınıb və cinayət prosessual qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunmaqla cinayət təqibinə xitam verilib.

