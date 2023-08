Yasamalda, İnşaatçılar metrostansiyasının yaxınlığında bıçaqlanma hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Könül Aypara məlumat paylaşıb.

Daxili İşlər Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, hadisə şəxsi münasibətlər zəmnində baş verib:

"Cinayət əməlini törədən şəxs saxlanılıb".

Gülər Seymurqızı

