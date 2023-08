Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Davit Tonoyan həbsdə qalacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənstan KİV-ləri məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hakim Vahe Dolmazyan Davit Tonoyanın həbs qətimkan tədbirinin dəyişdirilməməsi ilə bağlı qərar verib.

