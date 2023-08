UEFA 2023/2024 mövsümündə avrokuboklarda iştirak edən “Qarabağ” klubuna ödəniş edib.

Metbuat.az-ın AFFA-nın rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, Ağdam təmsilçisinə 200 min avro verilib.

Vəsait milli assosiasiyanın vasitəçiliyi ilə klubun hesabına köçürülüb.

Qeyd edək ki, qitə futbol qurumu bu mövsüm Çempionlar Liqası və Avropa Liqasında iştirak edən bütün klublara ödəniş edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.