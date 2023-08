Aparıcı İlkin Həsəni sosial media hesabında ona ünvanlanan sualları cavablayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmanla məşğul olan aparıcı 12 kiloqram çəki atdığını vurğulayıb.

"12 kiloqram çəki atmışam. Təbii ki, tək yürüşlə deyil, son aylar şəkəri də minimuma endirdim" deyə, İlkin bildirib.

