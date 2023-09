İngiltərədə dəbdəbəli toyda dava düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dava zamanı şadlıq sarayı döyüş meydanına çevrilib. Hadisə yerinə polislər cəlb edilib. Bəzi qonaqlar davanı dağıtmaq üçün hadisə yerinə gələn polis qruplarına da hücum edib. Stulların və stolların havada uçduğu davada qadın və kişilərin oturduğu hissəni ayıran ağ parça cırılıb.

Polis qrupları tərəfləri çətinliklə sakitləşdirə bilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.