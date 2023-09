"Threads" tərəfindən bu yaxınlarda elan edilən yeni funksiyalar platformadakı istifadəçilərin sayına təsir göstərməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, platformanın istifadəyə verildiyi vaxtdan gündəlik aktiv istifadəçilərinin sayı 80 faizdən çox azalıb.

Məlumata görə, tətbiqdən gündəlik cəmi 8 milyon istifadəçi istifadə edir.

Qeyd edək ki, "Threads"inbu yaxınlarda "web" versiyası yaradılmışdı.

