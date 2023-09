Hindistan Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi (ISRO) Günəşlə Yer arasındakı L-1 Laqranj nöqtəsinə peyk göndərib.

Metbuat.az xəbər verirki, Mərkəz planlaşdırılan peykin Günəşin ən kənar təbəqəsini və Günəş küləklərini müşahidə etmək üçün uğurla göndərildiyini bildirib.

"Aditya" adlandırılan peyk yerli vaxtla saat 11:50-də Andhra Pradeş əyalətindəki Şriharikota kosmodromundan orbitə buraxılıb.

Qeyd edək ki, bu layihəyə ayrılan büdcənin 46 milyon dollar olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.