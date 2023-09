"Son 3 ildə 275 məktəb tikilib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev məlumat verib.

O bildirib ki, bununla da qəzalı məktəblərin sayı 30% azalaraq 654-ə enib.

