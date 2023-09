Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan regionda hərbi-siyasi vəziyyətin pisləşdiyini qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə də o, hökumətin iclasında bildirib.

Nikol Paşinyan bildirib ki, Beynəlxalq ictimaiyyət və BMT Təhlükəsizlik Şurası tədbirlər görməlidir.



