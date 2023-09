Xəbər verdiyimiz kimi, ötən həftə Siyəzəndə ata və 4 yaşlı oğlunun ölümü, 7 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza zamanı hadisə yerində həlak olan 37 yaşlı Samit Əliyevin anası Kifayət Əmirova da bu gün xəstəxanada ölüb.

Bununla da qəza zamanı ölənlərin sayı 3-ə çatıb.

Qeyd edək ki, ailə məktəbli forması almaq üçün Bakıya gəlirmiş.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.