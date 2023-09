Türkiyə millisi Ermənistana qarşı

Bu gün Avro-2024-ün seçmə mərhələsinin 5-ci turunun daha 7 oyunu keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, azərbaycanlı azarkeşlərin də maraqla gözlədiyi matçlardan biri Türkiyədə olacaq. Qardaş ölkənin millisi D qrupunda Ermənistanı qəbul edəcək. Matç Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də başlayacaq. Türkiyə 9 xalla qrup lideri, Ermənistan yığması isə 6 xalla 2-cidir.

Seçmə mərhələnin ilk turunda bu komandalar arasında İrəvanda keçirilən oyun Türkiyə millisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qonşu Gürcüstan millisi isə evdə İspaniya yığmasını qəbul edəcək. A qrupununu bu oyunu Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da başlayacaq

Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi sabah Bakıda Belçika yığması ilə üz-üzə gələcək.



8 sentyabr

Avro-2024

Seçmə mərhələ, 5-ci tur

A qrupu

20:00 Gürcüstan - İspaniya

22:45 Kipr - Şotlandiya

D qrupu

22:45 Türkiyə - Ermənistan

22:45 Xorvatiya - Latviya

J qrupu

22:45 Slovakiya - Portuqaliya

22:45 Bosniya və Herseqovina - Lixtenşteyn

22:45 Lüksemburq - İslandiya

