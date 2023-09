Hindistanın Baş naziri Narendra Modi G20 Liderlər Sammitinin iştirakçılarını rəsmi mərasimlə qarşılayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya lideri Putin mərasimdə iştirak etməyib. Ölkəni təmsil edən mərasimə qatılan Lavrov xoşagəlməz anlar yaşayıb. Belə ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov mərasim zamanı büdrəyərək az qala yıxılacaqdı.

Qısamüddətli panika yaşayan Lavrov dərhal özünü toparlayaraq yoluna davam edib.

Həmin anlar kameralara düşüb.

