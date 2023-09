Sabirabadda qatarla traktor toqquşub.

Metbuat.az "Apa"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabirabad rayonunun Xəlifəli kəndində qeydə alınıb. Qorunmayan dəmiryolu xəttini keçən traktoru qatar vurub. Nəticədə traktorun sürücüsü hadisə yerində ölüb.

Faktla bağlı xətt polisində araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.